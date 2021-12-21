Денісова: український політв'язень Назаренко, якого незаконно утримують окупанти в ОРДО, перебуває в критичному стані

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



"Стан здоров’я громадянина України Ігоря Назаренка, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, - критичний", - написала вона.



Денісова додала, що 3 жовтня 2017 року Назаренка викрали "співробітники МГБ ДНР" з лікарні Донецька, де він працював лікарем-хірургом.



Протягом кількох днів рідні не могли встановити його місцезнаходження, поки окупанти не прийшли додому з обшуком через звинувачення українця в "терористичній діяльності".



Також омбудсман наголосила, що до Ігоря Назаренка застосовували фізичні та психологічні тортури.



У жовтні 2019 року його засудили до 11 років ув'язнення нібито за шпигунство.



Денісова зазначила, що політв'язень має хронічні хвороби: до незаконного ув’язнення він переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії.



"Перебування у сумнозвісній Макіївській випраній колонії №32 в умовах відсутності опалення та антисанітарії може спровокувати рецидив", - зауважила омбудсман.



Також вона повідомила, що, за інформацією рідних, Назаренко суттєво схуд і серйозно хворіє, імовірно, на COVID-19, але не отримує лікування, хоча сам він як медик допомагає своїм співкамерникам.



Людмила Денісова додала, що до політв'язнів не допускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.



"Всі вищеназвані дії стосовно Ігоря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила вона.



Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Ігоря Назаренка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.



Також вона попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.

Нагадаємо, українка Олена Пєх, яку утримують у полоні найманці "ДНР", перебуває у критичному стані.

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