Українка Олена Пєх, яку утримують у полоні бойовики "ДНР", перебуває у критичному стані
Омбудсман Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я громадянки України Олени Пєх, яка незаконно утримується у полоні "ДНР" на тимчасово окупованій території Донецької області, критичний
Про це вона написала у Telegram.
За інформацією Денісової, Олену затримали у серпні 2018 року в Горлівці. Три місяці її тримали на гауптвахті однієї з військових частин Донецька, де катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнання в "держзраді".
Омбудсман зазначила, що 27 березня 2020 року Олену засудили до 13 років ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді".
За словами Денісової, після тортур у Пєх розвинувся артроз колінних та кульшових суглобів з порушенням їх функцій II-III ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени. Вона не може пересуватися без палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію та порушення зору.
"Олені потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання та визначення подальшого лікування у невропатолога та судинного хірурга", - написала омбудсман.
До арешту Олена Пєх викладала у школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї на посаді старшого наукового співробітника. Вона проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях. У серпні 2014 року виїхала до Одеси, де займалася перекладами. Згодом була змушена повернутися в Дебальцеве, де доглядала хвору після інсульту маму.
Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням здійснити візит до Олени Пєх, сприяти її госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях ув'язнені майже півтисячі людей за виявлення проукраїнської позиції.
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