"Приємно святити паски в осередку ФСБ?" У Черкасах на вході до храму Московського патріархату лишили написи та листівки
Напередодні Великодня, 4 травня, у Черкасах біля Свято-Михайлівського кафедрального собору місцеві залишили написи з засудженням УПЦ, порівнявши Московський патріархат із ФСБ
Про це повідомляє Суспільне.
Відповідні написи та плакати люди залишили на вході у храм. Зокрема - з зображенням патріарха Російської православної церкви Кирила. А у написах зазначили: "УПЦ = ФСБ", а також: "Приємно святити паски в осередку ФСБ?" тощо.
"В той час, коли найкращі сини нашої нації проливають кров за нашу свободу, а проросійські люди продовжують підтримувати російську агресію, такі акції потрібні. Вони потрібні, щоб цього всього не було, щоб повернути їх на їхню, так би мовити, споконвічну землю, а звідти повернути наших полонених хлопців. Дехто з парафіян собору намагався зірвати наклеєні плакати та сперечатися з учасниками акції”, - прокоментував черкащанин Олександр.
Фото: suspilne.mediaДумки вірян розділилися.
"Хочу, щоб вони такого не робили. Я ходжу в нашу, українську церкву, але посвятила сьогодні паску тут, бо в українську не було як піти. Зараз піду в українську і там пересвячу. Я приїхала з району і мені ніхто не сказав, що це російська церква", - сказала одна з парафіянок, яка не захотіла називати свого імені.
Черкащанин Юліан зазначив, що під час служби в цьому храмі є "і російська, і українська" мови: "Я поряд живу. Постійно сюди ходжу, з 1959 року".
А от парафіянки Тамара й Ірина, які також раніше заходили у церкву, адже жили поблизу, з початком великої війни почали відвідувати храм Православної церкви України.
"Тепер ми перейшли у нашу, українську церкву. Йдемо до храму біля пагорба Слави, щоб освятити там паски. Ми перейшли туди дуже свідомо. Не розуміємо, як у центрі міста може бути московський патріархат. Наші хлопці воюють, захищають нас, а ми будемо нести гроші на свічки, щоб зробили снаряди проти них?" - прокоментували своє рішення жінки.
Фото: suspilne.media
Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій заявив, що це провокація.
У церкві викликали поліцію, правоохоронці встановлюють подробиці.
- 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
- Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що може бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
- 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
- 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
- 4 квітня стало відомо, що Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
- 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату.
- 3 травня в апараті Верховної Ради заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню.
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