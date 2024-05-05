"Приємно святити паски в осередку ФСБ?" У Черкасах на вході до храму Московського патріархату лишили написи та листівки

Про це повідомляє Суспільне.

Відповідні написи та плакати люди залишили на вході у храм. Зокрема - з зображенням патріарха Російської православної церкви Кирила. А у написах зазначили: "УПЦ = ФСБ", а також: "Приємно святити паски в осередку ФСБ?" тощо.

"В той час, коли найкращі сини нашої нації проливають кров за нашу свободу, а проросійські люди продовжують підтримувати російську агресію, такі акції потрібні. Вони потрібні, щоб цього всього не було, щоб повернути їх на їхню, так би мовити, споконвічну землю, а звідти повернути наших полонених хлопців. Дехто з парафіян собору намагався зірвати наклеєні плакати та сперечатися з учасниками акції”, - прокоментував черкащанин Олександр.

Фото: suspilne.media

Думки вірян розділилися.

"Хочу, щоб вони такого не робили. Я ходжу в нашу, українську церкву, але посвятила сьогодні паску тут, бо в українську не було як піти. Зараз піду в українську і там пересвячу. Я приїхала з району і мені ніхто не сказав, що це російська церква", - сказала одна з парафіянок, яка не захотіла називати свого імені.

Черкащанин Юліан зазначив, що під час служби в цьому храмі є "і російська, і українська" мови: "Я поряд живу. Постійно сюди ходжу, з 1959 року".

А от парафіянки Тамара й Ірина, які також раніше заходили у церкву, адже жили поблизу, з початком великої війни почали відвідувати храм Православної церкви України.

"Тепер ми перейшли у нашу, українську церкву. Йдемо до храму біля пагорба Слави, щоб освятити там паски. Ми перейшли туди дуже свідомо. Не розуміємо, як у центрі міста може бути московський патріархат. Наші хлопці воюють, захищають нас, а ми будемо нести гроші на свічки, щоб зробили снаряди проти них?" - прокоментували своє рішення жінки.

Фото: suspilne.media

Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій заявив, що це провокація.

У церкві викликали поліцію, правоохоронці встановлюють подробиці.