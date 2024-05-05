Кури подякували голові офісу лисиць, що лисиці почали красти курей та яєць на 20% менше і на 50% скоротили кількість нападів на курники.

Такі враження виникли після переглядів вражень учасників Ради підприємців від зустрічі з керівниками влади. Як заявив на зустрічі Ради заступник генпрокурора Д.Вербицький, закрито 20% кримінальних проваджень проти підприємців, а кількість обшуків та арешту майна підприємств скорочено на 50%. Підприємці, які про це написали, в кінці чомусь усі дякують особисто Андрію Борисовичу Єрмаку, голові Офісу.

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Чи не забули, чому Зеленський був змушений створити Раду підтримки підприємців? Через протест проти сфальшованої справи проти бізнесмена Мазепи. І що зараз зі справою Мазепи? І чому не закриті тисячі справ проти інших підприємців, чому продовжують блокувати податкові накладні? Жодних коментарів.

Ви ж підписали "Маніфест 42" щодо справи Мазепи, і заявили, що стали на шлях боротьби за свої права, і влада злякалась, що бізнес почав єднатися у захисті своїх прав, створив собі субʼєктність та самостійний вплив у суспільстві. І тільки тому Зеленський та Єрмак створили Раду, і тільки тому вони імітують ці перемовини, щоб ви почали хвалити владу. Щоб прикритись від порушення прав більшості підприємців голосами тих небагатьох, кого включили в Раду підприємців.

Як можна дякувати Єрмаку за те, що держава (а не якийсь голова Офісу особисто) сама повинна робити за законом?

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Ви дякуєте Єрмаку, тому що чудово знаєте, що саме Офіс президента — це головний осередок корупції та саме звідти віддаються накази порушувати незаконні справи, обшуки, фальшувати судові вироки, затримувати бізнесменів, щоб вибити з них гроші та майно. І знаєте, що саме Єрмак віддає накази.

Сподіваюсь, що державні контракти, які отримали деякі учасники Ради підтримки підприємців, що схвально оцінили дії влади, ніяким чином не вплинули на їх особисту позицію, і насправді Рада підприємців добʼється закриття найгучніших незаконних справ, порушених проти бізнесу, скасовування незаконного блокування податкових накладних, почне виступати проти корупції на кордоні тощо. Чекаємо на нові заяви без принизливого підлабузництва.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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