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OPINION

Чи буде Рада підприємців захищати підприємців?

Юрій Бутусов
5 травня, 2024 неділя
18:07
Погляд Юрій Бутусов
Зміст

Чи вона стане декорацією для розв'язання особистих питань учасників та піару Єрмака?

Кури подякували голові офісу лисиць, що лисиці почали красти курей та яєць на 20% менше і на 50% скоротили кількість нападів на курники.

Такі враження виникли після переглядів вражень учасників Ради підприємців від зустрічі з керівниками влади. Як заявив на зустрічі Ради заступник генпрокурора Д.Вербицький, закрито 20% кримінальних проваджень проти підприємців, а кількість обшуків та арешту майна підприємств скорочено на 50%. Підприємці, які про це написали, в кінці чомусь усі дякують особисто Андрію Борисовичу Єрмаку, голові Офісу.

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Чи не забули, чому Зеленський був змушений створити Раду підтримки підприємців? Через протест проти сфальшованої справи проти бізнесмена Мазепи. І що зараз зі справою Мазепи? І чому не закриті тисячі справ проти інших підприємців, чому продовжують блокувати податкові накладні? Жодних коментарів.

Ви ж підписали "Маніфест 42" щодо справи Мазепи, і заявили, що стали на шлях боротьби за свої права, і влада злякалась, що бізнес почав єднатися у захисті своїх прав, створив собі субʼєктність та самостійний вплив у суспільстві. І тільки тому Зеленський та Єрмак створили Раду, і тільки тому вони імітують ці перемовини, щоб ви почали хвалити владу. Щоб прикритись від порушення прав більшості підприємців голосами тих небагатьох, кого включили в Раду підприємців.

Як можна дякувати Єрмаку за те, що держава (а не якийсь голова Офісу особисто) сама повинна робити за законом?

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Ви дякуєте Єрмаку, тому що чудово знаєте, що саме Офіс президента — це головний осередок корупції та саме звідти віддаються накази порушувати незаконні справи, обшуки, фальшувати судові вироки, затримувати бізнесменів, щоб вибити з них гроші та майно. І знаєте, що саме Єрмак віддає накази.

Сподіваюсь, що державні контракти, які отримали деякі учасники Ради підтримки підприємців, що схвально оцінили дії влади, ніяким чином не вплинули на їх особисту позицію, і насправді Рада підприємців добʼється закриття найгучніших незаконних справ, порушених проти бізнесу, скасовування незаконного блокування податкових накладних, почне виступати проти корупції на кордоні тощо. Чекаємо на нові заяви без принизливого підлабузництва.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
бізнес
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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