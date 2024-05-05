Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, - командувач ВМС Естонії
Командувач Збройних сил Естонії генерал Мартін Херем вважає за необхідне готуватися до можливої блокади країни-агресорки у Балтійському морі
За словами Херема, для досягнення цієї мети Естонія має необхідні засоби, пише портал "Мілітарний".
"Нині на озброєнні ВМФ є як морські міни, так і протикорабельні ракети", - зазначив він.
"Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем - можливу блокаду (РФ - ред.) у Балтійському морі", - розповів Мартін Херем.
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Херем вважає, що такий крок буде потрібним, якщо РФ спробує напасти на когось з краї Балтії.
За словами естонського генерала, "після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволить надавати нам повітряну та морську підтримку з боку союзників".
Наразі в Естонії подвоєно наземну оборону і модернізовано як протитанкові, так і протиповітряні можливості.
Почалися закупівлі боєприпасів великих калібрів. Протягом наступних двох років буде поставлено на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби ППО середньої дальності та системи залпового вогню.
- Перед цим Литва попередила, що у разі агресії РФ у Балтійському морі НАТО "нейтралізує" Калінінград.
- Своєю чергою росіяни регулярно глушать на Балтиці сигнал GPS.
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