Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, - командувач ВМС Естонії

За словами Херема, для досягнення цієї мети Естонія має необхідні засоби, пише портал "Мілітарний".

"Нині на озброєнні ВМФ є як морські міни, так і протикорабельні ракети", - зазначив він.

"Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем - можливу блокаду (РФ - ред.) у Балтійському морі", - розповів Мартін Херем.

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Херем вважає, що такий крок буде потрібним, якщо РФ спробує напасти на когось з краї Балтії.

За словами естонського генерала, "після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволить надавати нам повітряну та морську підтримку з боку союзників".

Наразі в Естонії подвоєно наземну оборону і модернізовано як протитанкові, так і протиповітряні можливості.

Почалися закупівлі боєприпасів великих калібрів. Протягом наступних двох років буде поставлено на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби ППО середньої дальності та системи залпового вогню.