Литва попередила, що у разі агресії РФ у Балтійському морі НАТО "нейтралізує" Калінінград
Посол у Стокгольмі та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував геополітичні зміни у Балтиці у зв'язку зі вступом Швеції в НАТО
Про це він написав у twitter (X).
"Після інтеграції Швеції до Альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим", – зазначив Лінкявічюс.
Він додав, що попередні неправдиві звинувачення Росії в тому, що вона оточена Альянсом, тепер стають реальністю.
Що відомо про вступ Швеції до НАТО
18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
25 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
26 лютого вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.
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