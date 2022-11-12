Депардьє закриває свій продюсерський центр в Росії

Про це передало російське ЗМІ.

Стало відомо, що актор Жерар Депардьє закриває свій продюсерський центр "ПЦ ЖД" в Росії через паузу в проєктах, повідомив друг і продюсер актора Арно Фріллі.

Співрозмовник агентства підкреслив, що цей крок "у жодному разі не пов'язаний із нинішньою ситуацією через кризу в Україні".

1 квітня стало відомо, що Депардьє, який отримав російський паспорт з рук Путіна, засудив "божевільні, неприйнятні ексцеси" президента Росії в Україні.

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