Депардьє закриває свій продюсерський центр в Росії
Актор Жерар Депардьє закриває свій продюсерський центр в Росії через паузу в проєктах
Про це передало російське ЗМІ.
Стало відомо, що актор Жерар Депардьє закриває свій продюсерський центр "ПЦ ЖД" в Росії через паузу в проєктах, повідомив друг і продюсер актора Арно Фріллі.
Співрозмовник агентства підкреслив, що цей крок "у жодному разі не пов'язаний із нинішньою ситуацією через кризу в Україні".
- 1 квітня стало відомо, що Депардьє, який отримав російський паспорт з рук Путіна, засудив "божевільні, неприйнятні ексцеси" президента Росії в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе