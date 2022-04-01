Депардьє, який отримав російський паспорт з рук Путіна, засудив "божевільні, неприйнятні ексцеси" президента Росії в Україні
Французький вже не захоплюється своїм колишнім кумиром
"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як Владімір Путін", - заявив Депардьє.
Він пообіцяв передати всі заробітки за свої три виступи у Парижі "українським жертвам трагічної братовбивчої війни".
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