"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як Владімір Путін", - заявив Депардьє.



Він пообіцяв передати всі заробітки за свої три виступи у Парижі "українським жертвам трагічної братовбивчої війни".



72-річний Депардьє був другом Путіна, але виступив проти війни в Україні й закликав до переговорів за через кілька днів після початку російського вторгнення минулого місяця.

