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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Депардьє, який отримав російський паспорт з рук Путіна, засудив "божевільні, неприйнятні ексцеси" президента Росії в Україні

Депардьє, який отримав російський паспорт з рук Путіна, засудив "божевільні, неприйнятні ексцеси" президента Росії в Україні

1 квітня, 2022 п'ятниця
20:06
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"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як Владімір Путін", - заявив Депардьє.

Він пообіцяв передати всі заробітки за свої три виступи у Парижі "українським жертвам трагічної братовбивчої війни". 
 

72-річний Депардьє був другом Путіна, але виступив проти війни в Україні й закликав до переговорів за через кілька днів після початку російського вторгнення минулого місяця.
 
"Зупиніть зброю і ведіть переговори", - сказав тоді він.

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