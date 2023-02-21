Депутати кнесету після зустрічі з Зеленським закликали Ізраїль розширити підтримку України, зокрема військову

Про це йдеться в заяві на підтримку України, яку оприлюднено за підсумками візиту співголів парламентського товариства дружби Ізраїль – Україна до Києва.

Члени кнесету нагадали, що Ізраїль з першого дня війни засудив російську агресію в Україні, послідовно голосує на підтримку України в ООН і не визнає російської анексії українських територій, а також надавав і продовжуватиме надавати широку гуманітарну допомогу Україні.

"Але на наш погляд, цього недостатньо. Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні і може й має робити набагато більше, ніж робив досі. Ми повинні припинити обережність і зайняти однозначну активну позицію відповідно до базових моральних цінностей, як і очікується від країни, що стосується вільного західного світу. Ми маємо допомогти Україні в усіх сферах, в яких ізраїльські технології, у тому числі й військові, можуть допомогти Україні у захисті мирного населення і своєї свободи та незалежності", – наголошено в заяві.

Ізраїльські парламентарії додали, що зроблять усе від них залежне, "щоб досягти значного розширення ізраїльської підтримки України в усіх сферах".

"Ми підтримуємо практичну співпрацю між Ізраїлем і Україною у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. А також на напрямках оборонної взаємодії", – йдеться в документі.

Окремо члени кнесету наголосили на важливість співпраці з Україною, аби стримати російсько-іранське військово-політичне зближення.

"Зміцнення цього альянсу загрожує безпеці не лише України, а й Ізраїлю. Державі Ізраїль і Україні необхідно спільно вживати негайних заходів, аби стримати цю вісь зла.

І в боротьбі проти Ірану та його участі в підтримці терору проти мирного населення і загрози, що виходить від нього, ми з вами теж по один бік барикади, і повинні разом зробити все, щоб світова спільнота приєдналася до цієї боротьби й безкомпромісними кроками довела Ірану, що підтримка терору коштуватиме йому дорого", – зазначили Юлій Едельнштейн і Зеєв Елькін.

"Я зустрічався вчора ввечері з президентом України, Зеленським і на власні очі бачив, що відбувається в регіоні. Іранська участь очевидна. Іранські технології та зброя використовуються Росією і забезпечують Іран бойовим досвідом. Давайте не будемо продовжувати й не будемо більше сидіти на місці. Ізраїль має підтримати Україну проти небезпечної комбінації Росії та Ірану", – написав також у твіттері Едельнштейн.

Як повідомили в Офісі президента України, під час зустрічі з делегацією кнесету Зеленський поінформував співрозмовників про розвиток ситуації на фронті, наголосив на продовженні російських ракетних атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема з використанням іранських дронів. Під час перемовин, зокрема, і йшлося про спільність безпекових викликів, які нині стоять перед обома державами, про те, що російсько-іранське політичне зближення "вимагає зміни парадигми взаємодії України та Ізраїлю й виведення її на новий рівень".

Також у межах зустрічі сторони обговорили питання підтримки ізраїльськими партнерами ініційованої Зеленським формули миру, приділи увагу темі розширення програм гуманітарної та іншої допомоги Україні з боку Ізраїлю.