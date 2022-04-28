Депутати Красноярського краю РФ закликали вивозити зерно з тимчасово окупованих районів Херсонської області
У російському Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції шляхом незаконних поставок з тимчасово окупованої Херсонщини
Про це повідомляла пресслужба Законодавчих зборів Красноярського краю 27 квітня. Згодом публікація зникла з сайту, однак збереглася в цифровому архіві всесвітньої павутини Waybackmachine.
"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Через те, що в краї функціонує тільки одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів і зернових культур в результаті введення іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", – йшлося у рішенні російських депутатів.
Голова російського комітету з агрополітики Владислав Зирянов заявив, що такий досвід зможуть впровадити депутати з інших регіонів Росії.
"Після досягнення всіх цілей "військової операції" РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль", – додав він.
Згодом у Telegram "Парламент на Енисее" повідомили, що офіційний сайт Законодавчих зборів нібито зламали.
"Новина про так звані постачання продовольства з України – фейк. Вона видалена зі стрічки. Наразі сайт працює у звичайному режимі", – зазначають у повідомленні.
- Раніше повідомляли, що росіяни вивозять до тимчасово окупованого Криму зерно, вкрадене в українських фермерів. Зокрема, вони пограбували Новоолексіївський елеватор і відвезли зерно на півострів.
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