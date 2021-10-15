Депутати на зустрічі з Генпрокуроркою вимагали розслідувати "вагнергейт", фінансові афери Зеленського і фальсифікацію законів у парламенті – Герасимов

Про це вони заявили під час зустрічі з Генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, "Європейська Солідарність" вимагає від Офісу Генпрокурора розслідувати можливу державну зраду вищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК Вагнера.

"Псевдо-ТСК, яку створили "Слуги" в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб", – наголошує Герасимов.

"Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив", – нагадав Герасимов.

Депутати також вимагають від ОГПУ розслідувати оприлюднені в проекті Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами Зеленського коштів, виведених з ПриватБанку. Відповідне звернення депутати подали до Офісу Генпрокурора.

"Наразі ми чекаємо на прийняття рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І в найближчі дні ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде доєднана до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з ПриватБанку, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення", – говорить Герасимов.

Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради і зараз може бути поданий на підпис Зеленському із незаконними виправленнями.

2Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховно Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи»", – резюмує Герасимов.