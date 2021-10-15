Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна політика Депутати на зустрічі з Генпрокуроркою вимагали розслідувати "вагнергейт", фінансові афери Зеленського і фальсифікацію законів у парламенті – Герасимов

Депутати на зустрічі з Генпрокуроркою вимагали розслідувати "вагнергейт", фінансові афери Зеленського і фальсифікацію законів у парламенті – Герасимов

15 жовтня, 2021 п'ятниця
16:05
політика Герасимов

"Вагнергейт", відмивання грошей, виведених з ПриватБанку через офшори Зеленського та фальсифікацію ухвалених законів керівництвом монобільшості вимагають розслідувати народні депутати з фракції "Європейська Солідарність"

Про це вони заявили під час зустрічі з Генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, "Європейська Солідарність" вимагає від Офісу Генпрокурора розслідувати можливу державну зраду вищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК Вагнера.

"Псевдо-ТСК, яку створили "Слуги" в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб", – наголошує Герасимов.

"Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив", – нагадав Герасимов. 

Депутати також вимагають від ОГПУ розслідувати оприлюднені в проекті Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами Зеленського коштів, виведених з ПриватБанку. Відповідне звернення депутати подали до Офісу Генпрокурора.

"Наразі ми чекаємо на прийняття рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І в найближчі дні ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде доєднана до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з ПриватБанку, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення", – говорить Герасимов. 

Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради і зараз може бути поданий на підпис Зеленському із незаконними виправленнями.

2Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховно Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи»", – резюмує Герасимов.

Порошенко
Європейська солідарність
Герасимов
Читайте також:
Ігор Кузін
13 жовтня, 2021 середа
Осінні канікули в школах України можуть продовжити, - Кузін
Ольга Зайцева (друга ліворуч)
13 жовтня, 2021 середа
У Росії відібрали медаль в історичній для України естафеті Олімпіади-2014
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
10 жовтня, 2021 неділя
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
15 жовтня
19:17
Путін
Путін заявив про 2 тис. терористів ІД в Афганістані
19:00
Білий дім
США дозволять в'їзд вакцинованим іноземцям з 8 листопада, - Білий дім
18:47
карантин
"Червоній" Херсонській області доручили посилити карантин, - уряд
18:27
У Великій Британії вбили депутата парламенту
18:09
зона ООС
Росіяни з початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" в зоні ООС, стріляли з ПТРК
17:44
Бундестаг
Вибори у Німеччині: три партії закінчили попередні перемовини та готові формувати уряд
17:20
Окупанти в Криму відправили на 12 років до колонії українця за нібито "шпигунство"
16:48
карантин Одеса
Чотири регіони 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину
16:43
"Червона" зона: у Херсоні на вулиці вийшли 12 патрулів для контролю за карантином
16:27
ЄС
ЄС засудив проведення російського перепису в окупованому Криму
16:09
Лукашенко
ЄС може запровадити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в листопаді, - DW
15:53
Вперше за шість років: співачка Адель випустила пісню
15:36
Ільхам Алієв
Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан висловив готовність підписати мирну угоду з Вірменією
15:17
У Києві вантажівка перекинулась на легковик
14:58
Ярослав Железняк
Законопроєкт щодо збільшення податкового навантаження негативно вплине на власників землі та ведення бізнесу в Україні, – Железняк
14:29
Ляшко розповів, коли лікарі почнуть отримувати від 20 тис. грн зарплати
14:13
Дмитро Разумков
Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука
13:30
Газ
Україна може транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку-2", - голова ГТС Макогон відповів на заяву Путіна
13:00
Google впроваджуватиме нескінченну стрічку пошуку на мобільних пристроях
12:18
Віктор Ляшко
Ляшко: додаткове або подвійне вакцинування від COVID-19 в Україні, найімовірніше, буде
11:54
У Києві ввечері можуть закрити на вхід три станції метро
11:03
Ексклюзив
Вивантаження чаю з китайського кліпера у лондонських доках, 1868 рік. Ілюстративне фото
Чай в обмін на опіум: як Британія в ХІХ столітті насправді перемогла Китай 
11:00
Україна засудила проведення РФ перепису населення в окупованому Криму
10:42
карантин
В Україні дві області перейшли у "помаранчеву" та "червону" зону по COVID-19
09:52
Наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на Sotheby's за понад $25 млн
09:00
В Україні минулої доби було зафіксовано ще понад 13,6 тис. випадків COVID-19
08:31
ООС
На Донбасі у День захисника України окупанти тричі порушували "тишу"
2021, четвер
14 жовтня
22:23
Зеленський вагнергейт
"Схеми" повідомили, що Зеленський і Шефір намагалися поза чергою вивести активи з банку Курченка під час ліквідації фінустанови
21:48
У Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць України
21:06
У Сєвєродонецьку провели перший парад до Дня захисників і захисниць України
20:40
Судова реформа, корпоративне управління, антикорупційні органи, війна з РФ: посли G7 зустрілись із Зеленським
19:56
Одеському художньому музею надали статус національного, обласна влада розгляне присвоєння йому імені Ройтбурда
19:33
"Упродовж місяця-двух": радниця головнокомандувача ЗСУ анонсувала скасування останніх обмежень для жінок в армії
18:59
У Польщі автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, п'ятьох людей госпіталізовано
18:33
Зеленський прибув у зону ООС і відвідає передову, - ОПУ
17:57
"Продовжимо підтримувати у боротьбі проти агресії РФ": США привітали українських військових із Днем захисників і захисниць України
17:14
У повністю вакцинованого президента Латвії виявили COVID-19
16:50
Арешт Саакашвілі
Втратив 12 кг, погіршилася здатність розмовляти: Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який голодує в грузинській в'язниці
16:23
Північний потік-2
В уряді РФ заявили, що "Північний потік-2" підготують до запуску в найближчі дні
15:39
Сергій Лавров
Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV