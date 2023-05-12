Депутати польської опозиції вимагають відставки міністра оборони через інцидент з російською ракетою
Депутати польської опозиційної партії "Громадянська платформа" подають заяву до прокуратури щодо можливості невиконання своїх обов'язків міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком
Про це пише RMF24.
Депутати Цезарі Томчик, Томаш Семоняк і Чеслав Мрочек оголосили на спільній пресконференції, що подають повідомлення до прокуратури щодо можливості невиконання міністром Маріушем Блащаком своїх обов'язків.
Йдеться про російську крилату ракету Х-55, яка була виявлена поблизу Бидгоща наприкінці квітня. Було встановлено, що ракета вже заходила в повітряний простір Польщі в грудні минулого року. Пошуки велися, але після невдалої спроби через складні погодні умови та інші фактори їх припинили.
"Перше рішення, яке має бути ухвалене в неділю, - це звільнення міністра оборони Маріуша Блащака", - заявив глава «Громадянської платформи» Дональд Туск.
- Наприкінці квітня випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі.
- У Польщі дійшли попередніх висновків щодо походження ракети, уламки якої знайшли в лісі наприкінці квітня. Ймовірно, це російська ракета Х-55.
- 11 травня стало відомо, що польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем.
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