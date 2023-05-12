Про це пише RMF24.

Депутати Цезарі Томчик, Томаш Семоняк і Чеслав Мрочек оголосили на спільній пресконференції, що подають повідомлення до прокуратури щодо можливості невиконання міністром Маріушем Блащаком своїх обов'язків.

Йдеться про російську крилату ракету Х-55, яка була виявлена поблизу Бидгоща наприкінці квітня. Було встановлено, що ракета вже заходила в повітряний простір Польщі в грудні минулого року. Пошуки велися, але після невдалої спроби через складні погодні умови та інші фактори їх припинили.

"Перше рішення, яке має бути ухвалене в неділю, - це звільнення міністра оборони Маріуша Блащака", - заявив глава «Громадянської платформи» Дональд Туск.