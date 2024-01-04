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Депутати Ради перед виїздом за кордон мають отримати "тези" від МЗС: LIGA.net оприлюднила документ

4 січня, 2024 четвер
07:31
Суспільство Верховна Рада

У Верховній Раді запроваджено нові правила роботи під час виїзду у відрядження – відтепер заява нардепа не може розглядатись, якщо перед попередньою поїздкою він не отримав від МЗС "тези" для офіційних заяв і коментарів

Про це йдеться в розпорядженні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня, яке оприлюднила LIGA.net.

Відповідно до оприлюдненого документа, заява нардепа про відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього разу депутат до початку відрядження не отримав "роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон".

Також там йдеться, що заяву можуть не розглянути, якщо він порушив визначені терміни, самостійно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції чи депутатської групи, голова відповідної делегації, а також перший заступник або заступник спікера парламенту. Після погоджень заява направляється голові ВР.

Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
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