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Депутатів навмисно ввели в оману під час розгляду закону про олігархів, - Разумков

28 вересня, 2021 вiвторок
22:58
Суспільство Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що під час розгляду закону про деолігархізацію нардепів "навмисно ввели в оману"

Про це передає УНІАН.

Разумков оцінив ситуацію у ВР під час голосування за закон про олігархів як "дуже погану".

"Ситуація вийшла не те щоб з-під контролю, вона вийшла з-під закону", - наголосив він.

Він нагадав, що одночасно було враховано кілька поправок, які не узгоджуються між собою, створюючи юридичну колізію. Йдеться про те, який орган - Національне агентство з питань запобігання корупції чи Рада нацбезпеки і оборони - ухвалює рішення про визнання особи олігархом.

"У зв'язку з тим, що була застосована для мене незрозуміла процедура, тому що об'єднали деякі статті Регламенту, які між собою не поєднуються, які протирічать іншим статтям... Вони провели те голосування, яке провели. Причому я глибоко переконаний, я про це говорив вже колегам, що, на мою думку, депутатів навмисно ввели в оману, тому що ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували", - зауважив Разумков.

На запитання, чи має він на увазі першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчука, він зазначив: "Я маю на увазі і Руслана Олексійовича Стефанчука, і Федора Володимировича Веніславського, який був доповідачем по цьому закону. І головуючим був Стефанчук".

Разумков заявив, що стосовно ситуації довкола цього закону представники опозиції вже написали заяви до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Він вважає таку ситуацію "непрофесійним підходом до підготовки і проведення цього питання".

"Я ще раз повторюю: я думаю, що депутатів ввели в оману з процедурою розгляду... Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, я впевнений, що це відбулося завдяки поспіху. І я про це попереджав", - додав Разумков.

Також голова ВР заявив, що зробить усе залежне від нього, аби цей закон в "правильній редакції, яка була проголосована Верховною Радою, був виданий від Верховної Ради і направлений президенту на підпис".
 

  • Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
  • Згодом, голова фракції “Голос” Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.
  • Веніславський казав, що потрібно переголосувати одну статтю закону. Потім він заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання.
  • Нагадаємо, народні депутати від фракції “ЄС” подали скаргу до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора щодо ламання парламентаризму в Україні під час голосування антиолігархічного закону.

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Верховна Рада
олігархи
скандал
Дмитро Разумков
новини України
омана
деолігархізація
Слуги народу
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