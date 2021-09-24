Веніславський заявив, що закон про олігархів не будуть переголосовувати

Про це у коментарі РБК-Україна заявив народний депутат від "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Він зазначив, що суперечності в документі виникли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки – №396, №398 і №406. Вони стосуються органу, який визначатиме олігархів.



"Нам потрібно, застосувавши ст. 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де виявилися суперечливі поправки, у тій редакції, яку запропонував комітет", – заявив Веніславський.



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За його словами, профільний комітет відхилив поправку №398 спікера парламенту Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів, але секретаріат комітету подав її як враховану.



"Через це вийшли протиріччя", – додав нардеп.



Веніславський уточнив, що голосування щодо спірної статті має призначити Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.

Згодом голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.

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