У Раді через помилки збираються переголосувати закон про олігархів
Нардепи планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній
Про це повідомили голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram та нардеп фракції Європейска солідарність Микола Княжицький у Facebook.
"Не можу не поширити без сміху! Олігархічно-зелена прислуга, яка вчора всупереч процедурі проголосувала диктаторсько-піарний "закон про олігархів" наробила у суєті помилок і підтримала взаємовиключні норми", - зазначив Княжицький.
У свою чергу, Железняк повідомив, що закон знову хочуть переголосовувати.
"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його гарячково виправляти! Тепер потрібне ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - написав він.
Железняк зауважив, проблема в тому, що одночасно врахували три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
Відтак, нардепи планують знову переголосувати статтю 5 закону - про те, як олігарх визнається олігархом.
"Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування", - написав нардеп.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.
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