У Раді через помилки збираються переголосувати закон про олігархів

Про це повідомили голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram та нардеп фракції Європейска солідарність Микола Княжицький у Facebook.

"Не можу не поширити без сміху! Олігархічно-зелена прислуга, яка вчора всупереч процедурі проголосувала диктаторсько-піарний "закон про олігархів" наробила у суєті помилок і підтримала взаємовиключні норми", - зазначив Княжицький.

У свою чергу, Железняк повідомив, що закон знову хочуть переголосовувати.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його гарячково виправляти! Тепер потрібне ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - написав він.

Железняк зауважив, проблема в тому, що одночасно врахували три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Відтак, нардепи планують знову переголосувати статтю 5 закону - про те, як олігарх визнається олігархом.

"Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування", - написав нардеп.





Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.

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