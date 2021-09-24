"Взаємовиключних правок проголосовано не було": Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання
Жодну із статей закону про олігархів переголосовувати не будуть
Про це повідомив представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.
За словами Веніславського, депутатів "ввели в оману працівники апарату Верховної Ради".
"Ми детально проаналізували вчорашнє голосування. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив він.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.
- Згодом голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.
- Раніше Веніславський заявив, що потрібно переголосувати одну статтю закону.
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