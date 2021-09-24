"Взаємовиключних правок проголосовано не було": Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання

Про це повідомив представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

За словами Веніславського, депутатів "ввели в оману працівники апарату Верховної Ради".

"Ми детально проаналізували вчорашнє голосування. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.

Згодом голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.

Раніше Веніславський заявив, що потрібно переголосувати одну статтю закону.