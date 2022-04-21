Дерадянізація законодавства, звільнення від оподаткування переданої ЗСУ техніки РФ, збільшення резервного фонду держбюджену на 200 млрд грн: Рада ухвалила низку важливих законів

За повідомленням нардепки Олени Шуляк, мова йде про такі важливі законопроєкти, як:

- про продовження строку дії воєнного стану в Україні (№7300);

- про підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (№7194);

- про звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора (№7278);

- про дерадянізацію законодавства України (№4284);

- про збільшення на 200 млрд грн ( з 1.5 млрд грн до 201.5 млрд грн) розмір Резервного фонду Держбюджету України на користь підвищення обороноздатності і безпеки держави (№7299);

- про функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (№7269);

- про регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України (№7270);

- про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в період воєнного стану (№7275);

- про електронні комунікації (№7227);

- про безперебійне виробництво та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану (№7264);

- про регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану (№7289);

- про першочергові заходи реформування сфери містобудівної діяльності (№7282);

- про особливості визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану (№7249);

- про повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту (№7255);

- про особливості застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану (№7280);

- про відкликання нардепа Медведчука з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, обраного за квотою пропорційного представництва фракції партії "ОПЗЖ" (№7301;

- про розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (№5847);

- про публічні закупівлі лікарських засобів (№6416);

- про передачу цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (№3688).

Нардеп Олексій Гончаренко відзначив важливі зміни, які несуть ці законопроєкти.

"Рада спростила фітосанітарні заходи при експорті, імпорті та переміщенні територією України сільськогосподарської продукції рослинного походження. Рада внесла зміни до Закону Україні «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. Зокрема, звільняються від декларування подарунки (якщо вони передаються на потреби ЗСУ чи гуманітарну допомогу), допомога (зокрема, надана за кордоном), суттєві зміни майна. Також Рада прийняла законопроект про дерадянізацію законодавства України, який, зокрема, передбачає внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Кодексу законів про працю та Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, Законів України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб

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