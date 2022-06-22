“Дерусифікація київських вулиць: бліцкриг чи хаос?”. Онлайн-проєкт "Власні назви" з Мирославою Барчук
22 червня о 19:00 відбудеться другий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане журналіст, кореспондент LB.ua Олександр Рудоманов
Тема програми: “Дерусифікація київських вулиць: бліцкриг чи хаос?”
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Як росіяни маркували підкорену територію і чому українці жили з російською топонімікою 30 років Незалежності?
- Чи можливо за кілька місяців якісно очистити Україну від нав’язаних імперських символів?
- Чий голос вирішальний: експертів чи простих небайдужих громадян?
- Чому міністр культури боїться виплеснути з водою Паустовського і Булгакова?
- Чому Мінкульт не зможе прибрати радянський пам’ятник у вашому місті без ваших зусиль?
- Чим відрізняється пам’ятник Катерині ІІ в Одесі від пам’ятника Катерині ІІ, який хочуть встановити росіяни в окупованому Херсоні?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Олександр Рудоманов – журналіст, кореспондент LB.ua. 2021 року ввійшов до списку «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» від Премії імені Георгія Ґонґадзе та The Ukrainians.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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