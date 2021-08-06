Держагентство туризму впроваджує "знак безпеки" для готелів, які повністю вакцинували персонал від COVID-19

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Для організації вакцинації уповноважені особи готелю мають надати в ДАРТ інформацію (місцезнаходження готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактну особу). Цю інформацію ми передаватимемо у МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації тургалузі", - цитує агентство слова голови ДАРТ Мар'яни Олеськів.



За її словами, після вакцинації всього персоналу, готель зможе отримати підтвердження у вигляді наклейки "Знак безпеки", а дані про це будуть внесені до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакциновано.



Олеськів зазначила, що список таких готелів також буде оприлюднений на офіційному сайті ДАРТ.

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