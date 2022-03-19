Держатомрегулювання налагодило зв'язок з персоналом на ЧАЕС

Про це йдеться в повідомленні Держатомрегулювання.



"Вже 24 доби поспіль персонал ДСП "Чорнобильська АЕС" без ротацій мужньо й героїчно виконує свої функцій з забезпечення безпечної експлуатації цих об'єктів", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що Держатомрегулювання налагодили канали зв'язку с персоналом на майданчику через керівництво ДСП "Чорнобильська АЕС" в місті Славутич. Однак зараз неможливо стежити за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження. Також неможливий контроль ядерних матеріалів.



Їм вдалось дізнатись, що параметри об'єкту "Укриття" контролюють, потужність дози гамма-випромінювання та щільність нейтронного потоку у реакторних приміщеннях зруйнованого енергоблоку № 4 не перевищують експлуатаційних меж. Персонал також розповів, що параметри радіаційної обстановки на майданчику ЧАЕС (за наявними результатами вимірювань) не перевищують своїх контрольних рівнів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що персонал Чорнобильської АЕС у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу. Росіяни ж перетворили ЧАЕС на військову базу.

Шмигаль обговорив з прем'єр-міністеркою Нової Зеландії Ардерн посилення санкцій проти РФ і ситуацію на ЗАЕС та ЧАЕС.