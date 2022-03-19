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Головна війна з Росією Шмигаль обговорив з прем'єр-міністеркою Нової Зеландії Ардерн посилення санкцій проти РФ і ситуацію на ЗАЕС та ЧАЕС

Шмигаль обговорив з прем'єр-міністеркою Нової Зеландії Ардерн посилення санкцій проти РФ і ситуацію на ЗАЕС та ЧАЕС

19 березня, 2022 субота
11:17

Прем'єр-міністри України й Нової Зеландії Денис Шмигаль і Джасінда Арден обговорили обстріли росіянами українських цивільних об'єктів і посилення санкції проти Росії

Про це заявив Денис Шмигаль.

Він зауважив, що Нова Зеландія однією з перших підтримала Україну, допомогає українцям і ввела суворі санкції проти РФ.

Прем'єр-міністр України розповів Джасінді Арден про бомбардування Росією українських міст, численні обстріли цивільних об’єктів, порушення міжнародного права. Крім того, вони обговорили ситуацію на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

"Працездатність цих об’єктів під загрозою, а мужні працівники перебувають у заручниках. Розраховуємо на підтримку Нової Зеландії у запобіганні можливих ядерних загроз", - наголосив Денис Шмигаль.

Також прем'єр-міністри України й Нової Зеландії обговорили посилення санкцій проти Росії: подальші обмеження діяльності російських банків, заборону входження російських або пов’язаних суден до портів, визнання РФ державою-терористом, включення до чорного списку FATF, повне ембарго.

  • Нагадаємо, Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, вперше без рішення Ради Безпеки ООН.
  • Нова Зеландія прийме 4 тис. українських біженців.

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ЧАЕС
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бомбардування
Денис Шмигаль
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