Держаудитори виявили на Укрзалізниці ризиків і порушень на понад 60 млн грн, - StateWatch

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.



Згідно з повідомленням, мова йде про фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,3 млрд грн; ризиковані операції; що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат на суму 29,9 млрд грн та можуть призвести до втрат на суму 1,6 млрд грн; порушення у сфері закупівель - 21,5 млрд грн; інші порушення та недоліки - 7,2 млрд грн.



Загалом експерти нарахували порушень на 61,4 млрд грн.



У звіті зазначається, що одним із таких порушень стала закупівля вантажних вагонів на суму $150 млн за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку у 2018 році. Проєкт розпочався, але не був доведений до кінця через незрозумілі причини. Укрзалізниця відмовилася від кредитних коштів, але сплатила 75 млн грн за їх транзакцію, що стало зайвими витратами компанії.



Також йдеться про безоплатне надання послуг Укрзалізниці та її філій на суму 108 млн грн, списання 35 млн грн доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів Укрзалізниці, сплату 113 млн грн санкцій через невиконання Укрзалізницею умов договорів.



Згідно з аудиторським звітом, на роботу членів ради Укрзалізниця офіційно витратила 63 млн грн. Крім того, Укрзалізниця здійснила виплат на утримання окремих членів наглядової ради на 15 млн грн без укладання відповідних актів з корпоративних карток філії "Центр сервісного забезпечення". Ці кошти були витрачені на авіаквитки, проживання та харчування членів наглядової ради.



Зазначається, що компанія так і не сплатила 956 млн грн дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018-2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже 1 млрд грн, а Укрзалізниці загрожує пеня.

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