Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Протягом тижня на гарячу лінію Мінреінтеграції звернулося багато внутрішніх переселенців, які занепокоєні, що після Нового року їм припинять виплачувати допомогу. Пояснюємо: з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 грудня відбулася нарада, присвячена дотриманню прав внутрішніх переселенців. На нараді віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відсутність потреби у зверненнях для поновлення виплат.

"Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви, як і раніше, будете отримувати допомогу від держави", – уточнила вона.

Наголошується, що підтверджувати матеріальний стан для отримання допомоги внутрішнім переселенцям теж не треба, адже вона є безстроковою та не залежить від отриманого доходу.

У Мінреінтеграції пояснили, що згадані виплати є окремим видом допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога на проживання має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям без винятку.

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