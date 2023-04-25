Держава має відновити втрачену галузь протезування, - нардеп Цимбалюк
Михайло Цимбалюк, народний депутат України, зауважив, що за попередні роки в Україні припинили працювати державні протезні заводи
Про це він розповів в етері Еспресо.
Михайло Цимбалюк зазначив, що в Україні була втрачена галузь протезування.
"Протезування – це окрема і дуже складна тема, у якій держава заборгувала. На жаль, держава втратила державні протезні заводи, вони були зруйновані. А зараз ми змушені звертатися до міжнародних структур та іноземних медичних протезних підприємств. Складність полягає у тому, що, коли протезування відбувається закордоном, то потім іноземний протез треба продовжувати обслуговувати. Відповідно, це складно робити, якщо протез вироблений за межами нашої держави. Тому, завдання влади - відновити нашу потужну галузь протезування", - підкреслив народний депутат України.
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