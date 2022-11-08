Держава має заплатити власникам "Мотор Січі", Укрнафти й "АвтоКрАЗ" компенсацію за націоналізацію активів, - економіст Кушнірук
Економіст Борис Кушнірук розповів, що процедура націоналізації компаній передбачає повну компенсацію вартості всіх активів власникам підприємств
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Конфіскація та націоналізація є двома різними процедурами. Рішення про конфіскацію майна компаній в цивілізованих країнах може прийняти лише суд. Ані президент, ані Верховна Рада, чи уряд таке рішення не мають право ухвалювати. Націоналізація ж передбачає повну компенсацію за майно компаній", - пояснив Кушнірук.
Економіст наголосив, що компенсацію за націоналізацію компаній мають заплатити з державного бюджету
"Якщо ми говоримо про націоналізацію компаній, а президент саме про це і сказав, то держава має заплатити компенсацію за націоналізоване майно компаній їх власникам. І тут вже виникає питання про те, чи дійсно в нас є зараз на це кошти. В нас є чим зараз заплатити власникам компаній "Мотор Січ", Укрнафта, "АвтоКрАЗ"!? Можливо не зараз, а після війни. Однак все одно питання в бюджетних коштах. До того ж аргумент про те, що ми використаємо ці підприємства для забезпечення обороноздатності країни, є дуже непростим. Оскільки такі підприємства найбільш уразливі до ракетних ударів", - додав він.
- 7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони
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