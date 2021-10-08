Держава заборгувала бійцям ООС понад 2 млрд грн, загалом Міноборони бракує понад 7 млрд грн, - заступник міністра
Держава заборгувала військовослужбовцям, які виконують завдання в районі Операції об'єднаних сил, одноразові винагороди на суму 2,1 млрд грн
Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді заступник міністра оборони Олександр Носов, передає Еспресо.TV.
"Щодо грошової винагороди за вересень місяць - вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання Об'єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік", - сказав Носов.
За словами заступника міністра, загалом Міноборони бракує понад 7 млрд грн.
"В цілому у нас є нестача в грошах в міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн", - сказав Носов.
Заступник міністра пояснив, що наразі для здійснення виплат військовослужбовцям доводиться зменшувати витрати по інших напрямках.
"Щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати, ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплаті премій вищому керівному складу міністерства оборони", - додав Носов.
- Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Залужний заявив, що Мінфін запевнив Міноборони в готовності погасити заборгованість перед військовими.
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