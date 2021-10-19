Держбанки з початку 2020 року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на 108 млрд грн, - НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).



У пресслужбі нагадали, що банківська система з 1 січня 2020 року зменшила рівень непрацюючих кредитів до 35% станом на 1 вересня 2021 року.



"Найбільший ефект показали державні банки, скоротивши портфелі NPL на 108 млрд грн, що складає майже 80% від загального скорочення в банківській системі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що основним інструментом оздоровлення портфелів наразі залишається списання раніше зарезервованих непрацюючих активів з одночасним продовженням роботи з повернення коштів.



У регуляторі зазначили, що наразі банки не бачать нормативних перешкод з боку НБУ та уряду для ефективного врегулювання проблемних боргів. Водночас банки очікують на ефективніший захист своїх прав у судах.



Також зазначається, що українські банки, зокрема і державні, переважно стійкі та добре капіталізовані. Ті ж фінустанови, для яких встановлені вищі за мінімальні вимоги необхідного рівня нормативів достатності капіталу, вже надали регулятору програми капіталізації/реструктуризації.



Крім того, додали у пресслужбі, триває зростання депозитної бази банків. Так, станом на кінець вересня гривневі кошти бізнесу зросли на 28% у річному вимірі, населення - на 15%. Темпи зростання чистих гривневих корпоративних кредитів перевищують 40%, зростання чистих роздрібних кредитів у гривні становить близько 30% рік до року, зокрема активно розвивається іпотечне кредитування.

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