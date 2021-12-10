Зеленський підписав держбюджет-2022

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, Кабмін збільшив доходну частину на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн. Також уряд збільшив видаткову частину на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн.

Серед відомств, які отримали найбільше збільшення видатків:

міністерство інфраструктури (12,6 млрд грн),

міністерство економіки (5 млрд грн),

міністерство охорони здоров'я (2,85 млрд грн).

Крім цього, збільшено видатки міністерству культури (2,1 млрд грн) та Кабінету міністрів України (2,24 млрд, з них 1 млрд отримало Державне агентство з питань кіно). Також на 4,2 млрд грн збільшився бюджет державного дорожнього фонду.

Видатки на державний апарат зростуть:

для Верховної Ради - на 83,9 млн грн,

для Державного управління справами - на 23,7 млн грн, із них 12,5 млн грн - на Офіс президента.

У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме: 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня).

Для працездатних осіб він сягатиме: з 1 січня - 2 481 грн, з 1 липня - 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 грн.