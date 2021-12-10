Зеленський підписав держбюджет-2022
У п’ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2022 рік"
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, Кабмін збільшив доходну частину на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн. Також уряд збільшив видаткову частину на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн.
Серед відомств, які отримали найбільше збільшення видатків:
- міністерство інфраструктури (12,6 млрд грн),
- міністерство економіки (5 млрд грн),
- міністерство охорони здоров'я (2,85 млрд грн).
Крім цього, збільшено видатки міністерству культури (2,1 млрд грн) та Кабінету міністрів України (2,24 млрд, з них 1 млрд отримало Державне агентство з питань кіно). Також на 4,2 млрд грн збільшився бюджет державного дорожнього фонду.
Видатки на державний апарат зростуть:
- для Верховної Ради - на 83,9 млн грн,
- для Державного управління справами - на 23,7 млн грн, із них 12,5 млн грн - на Офіс президента.
У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме: 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня).
Для працездатних осіб він сягатиме: з 1 січня - 2 481 грн, з 1 липня - 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 грн.
- Нагадаємо, 2 листопада Рада прийняла за основу держбюджет-2022.
- 1 грудня Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік.
- 2 грудня Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та в цілому.
- 10 грудня законопроєкт відправили на підпис президенту.
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