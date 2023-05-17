Про це, як інформує CNN, Блінкен сказав під час слухань комітету з асигнувань сенату, присвячених Китаю.

Під час дискусії сенатор Ліндсі Грем нагадав Блінкену, що сенатори пропонували оголосити РФ країною-спонсором тероризму.

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", – сказав Грем.

Відтак він запитав Блінкена: "Ви ж ніколи не збираєтеся оголосити Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?"

На це Блінкен швидко відповів: "Ніколи не кажи ніколи". А після цього зауважив, що, на його думку, вже запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.