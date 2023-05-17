Держдеп не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що державний департамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за її злочини в Україні
Про це, як інформує CNN, Блінкен сказав під час слухань комітету з асигнувань сенату, присвячених Китаю.
Під час дискусії сенатор Ліндсі Грем нагадав Блінкену, що сенатори пропонували оголосити РФ країною-спонсором тероризму.
"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", – сказав Грем.
Відтак він запитав Блінкена: "Ви ж ніколи не збираєтеся оголосити Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?"
На це Блінкен швидко відповів: "Ніколи не кажи ніколи". А після цього зауважив, що, на його думку, вже запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.
- 28 липня 2022 року сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. А в серпні в МЗС РФ пригрозили США повним розірванням відносин у разі ухвалення такого рішення.
- У вересні 2022 року президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму. Як роз'яснила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Вашингтон побоювався, що це може призвести до затримки експорту продовольства й поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.
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