Держдума РФ 22 лютого розгляне питання про ситуацію на Донбасі
Держдума Росії у вівторок, 22 лютого планує розглянути питання щодо ситуації на Донбасі
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, повідомляє Інтерфакс.
Він зазначив, що остаточне рішення про те, в якому ключі порушать ці питання, ухвалить рада Держдуми 21 лютого.
"Лідери фракцій, які виступатимуть, обов'язково цієї теми торкнуться. У якому саме ключі я не знаю, бо я перебуваю у Ростовській області", - сказав Водолацький.
На його думку, буде підкреслено, що Україна, нібито, розв'язала бойові дії проти мирного населення.
"Всі говорили, що Росія нападатиме, а тут, навпаки, ПВК, "Правий сектор", ЗСУ розпочали бойові дії проти мирного населення, підривають газопроводи, водопровідні мережі. Кількість обстрілів суттєво зросла. Це якраз ті міни, ті снаряди, які їм доставили країни НАТО, США; цю зброю вони тепер застосовують. Просто так Дума це питання не залишить", - пообіцяв Водолацький.
- Нагадаємо, 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.
- 19 лютого російські пропагандисти повідомили про розрив снаряду в Ростовській області поблизу кордону з Україною.
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