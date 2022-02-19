Російські пропагандисти повідомили про розрив снаряду в Ростовській області поблизу кордону з Україною

Про це, з посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за 1 км від державного кордону Росії з Україною. Вибух нібито стався о 4:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській.

Стверджується, що про інцидент правоохоронним органам повідомили місцеві жителі.

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