Російські пропагандисти повідомили про розрив снаряду в Ростовській області поблизу кордону з Україною
Російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряду у Ростовські області за 1 км від кордону з Україною
Про це, з посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ, повідомляє ТАСС.
Зазначається, що снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за 1 км від державного кордону Росії з Україною. Вибух нібито стався о 4:00 за московським часом, за 300 м від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській.
Стверджується, що про інцидент правоохоронним органам повідомили місцеві жителі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.57
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе