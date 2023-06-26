Держекоінспекція виявила нафтопродукти у двох річках на Херсонщині
Фахівці Державної екологічної інспекції провели чергове дослідження водойм у Херсонській області й виявили у двох річках нафтопродукти
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"У річках Кошовій та Вірьовчиній розчинений кисень у нормі. Проте зафіксовано нафтопродукти", - йдеться у повідомленні.
Водночас у Дніпрі нафтопродуктів не виявлено.
"Для аналізу спеціалісти відібрали проби у Дніпрі, в районі Антонівського залізничного мосту. Результати показали перевищення у 1,28 раза завислих речовин, а у 2,4 раза заліза загального. Нафтопродуктів не виявлено. А розчинений кисень складає 5,3 мг / дм куб. при нормі не менше 4,00 мг / дм куб.", - навели дані спеціалістів у Херсонській ОВА.
За даними Укргідроенерго, Дніпро повернувся у межі старого русла.
Також було взято проби води з Інгульця в районі Дар’ївки.
"Фахівці зафіксували перевищення допустимої концентрації завислих речовин у 1,68 раза, заліза загального - у 2,3 раза, хлоридів - у 1,16 раза, сульфатів - у 2,4 раза. Кількість розчиненого кисню менша за норму і складає 2,5 мг / дм куб.", - розповіли в ОВА.
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