Держекоінспекція виявила нафтопродукти у двох річках на Херсонщині

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"У річках Кошовій та Вірьовчиній розчинений кисень у нормі. Проте зафіксовано нафтопродукти", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Дніпрі нафтопродуктів не виявлено.

"Для аналізу спеціалісти відібрали проби у Дніпрі, в районі Антонівського залізничного мосту. Результати показали перевищення у 1,28 раза завислих речовин, а у 2,4 раза заліза загального. Нафтопродуктів не виявлено. А розчинений кисень складає 5,3 мг / дм куб. при нормі не менше 4,00 мг / дм куб.", - навели дані спеціалістів у Херсонській ОВА.

За даними Укргідроенерго, Дніпро повернувся у межі старого русла.

Також було взято проби води з Інгульця в районі Дар’ївки.

"Фахівці зафіксували перевищення допустимої концентрації завислих речовин у 1,68 раза, заліза загального - у 2,3 раза, хлоридів - у 1,16 раза, сульфатів - у 2,4 раза. Кількість розчиненого кисню менша за норму і складає 2,5 мг / дм куб.", - розповіли в ОВА.