Держкіно випустило трейлер історичного фільму "Довбуш"

Про це інформує пресслужба Держкіно.



"Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі... Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя", - розповів режисер фільму Олесь Санін.



Творці картини називають Олексу Довбуша унікальним українським героєм, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, але його історія стала безсмертною.



Вони зазначають, що у фільмі буде багато екшену, який у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша – борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

Головні ролі виконали: Олекса Довбуш - Сергій Стрельников, Іван Довбуш - Олексій Гнатковський, Марічка - Дар’я Плахтій, Пшелуський - Матеуш Косьцюкевіч, княгиня Яблуновська - Агата Бузек, опришки - Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук - Олександр Мавріц.



Продюсерами фільму стали Максим Асадчий, Олесь Санін.



Стрічку можна буде ​​​​​подивитися в кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року.

Довідка: Олекса Довбуш - український опришок, найвідоміший із опришківських ватажків у Карпатах. Забирав гроші й майно в багатіїв і ділився з бідними.

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