Держкомтелерадіо ввело заборону на ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії

Про це повідомляє пресслужба структури, інформує Еспресо.TV.

"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, ЄС затвердив новий пакет антиросійських санкцій

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