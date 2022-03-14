Держкомтелерадіо ввело заборону на ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії
Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввозити і розповсюджувати всю видавничу продукцію з території держави-агресора
Про це повідомляє пресслужба структури, інформує Еспресо.TV.
"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
- Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, ЄС затвердив новий пакет антиросійських санкцій
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