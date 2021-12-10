Держприкордонслужба закупила 60 дронів за 50 млн грн для охорони кордону

Про це йдеться на сайті служби.



Зазначається, що вже отримано 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця 2021 року.



"Ці комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад", - повідомив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби України Андрій Коваленко.







До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси мають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами.



Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеорологічної ситуації, організації пошукових операцій, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.







Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.



Нагадаємо, 1 грудня Зеленський анонсував будівництво військового заводу з виготовлення сучасних дронів, який зведуть за кошти, виділені на фінансування безпеки й оборони.