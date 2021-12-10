Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Держприкордонслужба закупила 60 дронів за 50 млн грн для охорони кордону

Держприкордонслужба закупила 60 дронів за 50 млн грн для охорони кордону

10 грудня, 2021 п'ятниця
14:54
Суспільство Дрони

Державна прикордонна служба закупила 60 сучасних дронів, які з повітря допомагатимуть охороняти кордон

Про це йдеться на сайті служби.

Зазначається, що вже отримано 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця 2021 року.

"Ці комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад", - повідомив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби України Андрій Коваленко.



До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси мають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами.

Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеорологічної ситуації, організації пошукових операцій, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.



Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.
 

  • Нагадаємо, 1 грудня Зеленський анонсував будівництво військового заводу з виготовлення сучасних дронів, який зведуть за кошти, виділені на фінансування безпеки й оборони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
кордон
Держприкордонслужба
дрони
прикордонна служба
Читайте також:
Джо Байден
9 грудня, 2021 четвер
США можуть тиснути на Україну з метою надання часткової автономії окупованим територіям Донбасу, - AP
Валерій Герасимов
9 грудня, 2021 четвер
Генштаб РФ пригрозив Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі
Андрій Осадчук
9 грудня, 2021 четвер
"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.91
    Купівля 26.91
    Продаж 27.16
  • EUR
    Купівля 30.31
    Продаж 30.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 грудня
16:57
Янукович
Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича та його оточення до 2023 року
16:52
Зеленський Макрон
Зеленський обговорив з Макроном роботу ТКГ і розблокування Нормандського формату
16:45
росія корабель
Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, - ВМС України
16:40
Репресії СРСР у Криму: СБУ розсекретила архівні документи XX століття
16:38
"Зоря"
УЄФА визнав гол українця найкращим у 6-му турі Ліги конференцій
16:36
Тейлор Свіфт
Американська співачка Тейлор Свіфт постане перед судом за звинуваченням у плагіаті
16:30
вакцина
В Україні повний курс COVID-вакцинації пройшли 84,4% освітян і 81% працівників у сфері інфраструктури
16:13
Нобелівська премія миру
Нобелівську премію миру вручили журналістам Дмитру Муратову з Росії та Марії Рессі з Філіппін
16:09
Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 10 грудня. Переговори Байдена з Путіним та із Зеленським: результати для України
16:06
Павло Півоваренко
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом полковнику Півоваренку
15:59
сніг
На вихідних в Україні очікується мокрий сніг та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
15:59
Манор Соломон
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" вирішив покинути донецький клуб, хоче грати в АПЛ
15:59
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Політологиня назвала рейтинг Разумкова "феноменом"
15:46
корабель "Донбас" ВМС України
РФ пригрозила "серйозними наслідками" через нібито підхід українського судна до Керченської протоки
15:10
Василь Ломаченко
Ломаченко - Коммі: букмекери дали прогноз на наступний бій українського боксера
15:07
морквич
Паралімпійська чемпіонка зі Львова знялась у фотосесії для Louis Vuitton
14:59
Tesla
На компанію Tesla вдруге подали позов через сексуальні домагання на робочому місці
14:48
Віталій Миколенко
Українські клуби показали найгірший результат у єврокубках за останні 20 років
14:39
Клер Базі-Малорі стала президенткою Венеційської комісії
14:26
Олександр Мамай
Це добре спланована провокація проти мене, - мер Полтави про внесення його імені до бази "Миротворця"
14:07
Протест у Полтаві
Мешканці Полтави влаштували протест: вимагали вибачень міського голови за слова про війну "між братами" на Донбасі
14:01
Наталія Піпа
"Путін – як примхлива дитина: стуком і криком привертає увагу", – нардепка Наталія Піпа
14:00
літак
"Тисяча Зеленського": виплати за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти МАУ
13:50
Окупант
Командування РФ розповсюджує в ОРДЛО повідомлення та брошури із закликом приєднатись до лав окупантів, - розвідка
13:29
Олександр Дворніков
Росія назвала головні загрози для країни, серед них - ескалація збройного конфлікту на Донбасі
13:28
МОЗ планує звільнити від кримінальної відповідальності власників фейкових COVID-сертифікатів
12:56
Ілон Маск
"Думає стати інфлюенсером": Маск продав акцій Tesla ще на $960 млн
12:54
Віталій Мороз
Закон про захист персональних даних застарів, не враховує інтернет-реалії, — Віталій Мороз
12:44
Джуліан Ассанж
Лондонський суд дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США
12:40
міномети
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ООС поблизу Піщаного
12:24
"Заробили" на підробці міжнародних COVID-сертифікатів 1млн грн: ДБР викрило у Києві медпрацівників
12:20
Закон України
Держбюджет-2022: законопроєкт направили на підпис Зеленському
12:17
Байден
Байден поставив на місце Зеленського. Все про переговори і санкції проти Портнова
12:10
Байден
Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування російських військ біля кордону України
12:04
ОРДЛО
Прямі переговори з РФ щодо вирішення ситуації на Донбасі підтримують 56% українців, - опитування "Рейтингу"
12:02
Клондайк
Світова прем'єра драми "Клондайк" відбудеться в основній конкурсній програмі "Санденсу"
11:59
Міхеїл Саакашвілі
Перетин Саакашвілі кордону України: Держприкордонслужба притягнула кількох посадовців до дисциплінарної відповідальності
11:51
Зеленський
Зеленського на виборах готові підтримати понад 23% українців, Порошенка - 13%, - опитування "Рейтингу"
11:40
Китай та Нікарагуа відновили дипломатичні відносини
11:32
Постачали наркотики до виправної колонії: на Полтавщині викрили зловмисників
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV