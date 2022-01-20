Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ

Про це повідомляє заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Наразі проблема інфляції характерна не тільки для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох країнех це проблема не тільки центрального банку, а влади загалом", - сказав Ніколайчук.



Він зазначив, що у багатьох країнах уряди приймають різноманітні рішення для того, щоб знизити інфляційний тиск.



"Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - сказав заступник голови Нацбанку.



Крім того, він додав, що НБУ надає перевагу ринковим методам управління інфляцією.



Підсумовується, що проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу.

Нагадаємо, що 12 січня Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на деякі продукти харчування, які зросли в ціні у 2021 році.