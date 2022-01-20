Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ
Рішення уряду про держрегулювання цін на продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси
Про це повідомляє заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Наразі проблема інфляції характерна не тільки для України, а й для більшості країн світу, і в багатьох країнех це проблема не тільки центрального банку, а влади загалом", - сказав Ніколайчук.
Він зазначив, що у багатьох країнах уряди приймають різноманітні рішення для того, щоб знизити інфляційний тиск.
"Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - сказав заступник голови Нацбанку.
Крім того, він додав, що НБУ надає перевагу ринковим методам управління інфляцією.
Підсумовується, що проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу.
- Нагадаємо, що 12 січня Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на деякі продукти харчування, які зросли в ціні у 2021 році.
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