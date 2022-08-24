Держспецзв’язку пояснює українцям, як перевірити активність акаунтів
Держспецзв’язку пояснює, як перевірити активність акаунтів у Google, Telegram, Facebook, Instagram i WhatsApp
Про це повідомляє facebook Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Перевіряти активність своїх акаунтів потрібно регулярно, щоб пересвідчитися у відсутності підозрілих сторонніх дій із вашими обліковими записами. Така опція є у налаштуваннях безпеки багатьох програм і сервісів", - пише Держспецзв’язку.
1. Зайдіть у свій обліковий запис Google та оберіть у меню категорію Безпека.
2. Оберіть пункт Ваші пристрої та натисніть Управління усіма пристроями. Тут ви побачите перелік усіх пристроїв, на яких відбуваються активні сеанси або ж з яких здійснювався вхід в обліковий запис за останній період.
3. Виберіть потрібний пристрій, який більше не використовуєте, та натисніть Вийти.
"Важливо! Якщо ви побачили у переліку незнайомий пристрій, із якого здійснювався вхід до вашого акаунту, негайно змініть паролі задля безпеки", - наголошують у Держспецзв’язку.
Telegram
Налаштування – Пристрої – Вийти з акаунтів на всіх пристроях, крім цього (або обрати один з активних сеансів і натиснути Завершити).
Налаштування – Безпека – Безпека та вхід – Активні сеанси. Обрати потрібний, натиснути Вийти.
Меню (знак у вигляді трьох вертикальних крапок) – Підключені пристрої – Активність пристроїв. Обрати потрібний і натиснути для відключення.
Меню (прим. - знак у вигляді трьох горизонтальних ліній у правому верхньому кутку) – Налаштування – Безпека – Входи в обліковий запис. Обрати потрібний активний сеанс та натиснути Вийти.
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