Держспецзв'язку радить українцям, як обрати менеджер паролів
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України дала поради українцям, на що звертати увагу при виборі менеджера паролів
Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє у facebook.
"Надійні паролі – складні та мають складатися не менше ніж із восьми різних символів: великих і маленьких букв, цифр, знаків. Проте запам’ятати значну кількість таких комбінацій складно. Саме у таких випадках і допомагають менеджери паролів. Менеджери паролів – це програми та застосунки, які слугують "сейфом" для ваших паролів, дають можливість тримати їх у безпеці завдяки шифруванню. Використовувати менеджери паролів можна як на комп’ютерах, так і на смартфонах", - пише Держспецзв'язку.
Українцям радять, що важливо звертати увагу на надійність, спосіб зберігання даних, вартість та функції, коли користувачі вибирають менеджера паролів:
"Радимо надавати перевагу програмам відомих розробників (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass тощо). У будь-якому разі перед встановленням перевіряйте репутацію продукту, знайомтеся з відгуками з точки зору безпеки. Пошукайте, чи не було повідомлень про виявлені вразливості", - наголошують у Службі.
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