Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє у facebook.

"Надійні паролі – складні та мають складатися не менше ніж із восьми різних символів: великих і маленьких букв, цифр, знаків. Проте запам’ятати значну кількість таких комбінацій складно. Саме у таких випадках і допомагають менеджери паролів. Менеджери паролів – це програми та застосунки, які слугують "сейфом" для ваших паролів, дають можливість тримати їх у безпеці завдяки шифруванню. Використовувати менеджери паролів можна як на комп’ютерах, так і на смартфонах", - пише Держспецзв'язку.

Українцям радять, що важливо звертати увагу на надійність, спосіб зберігання даних, вартість та функції, коли користувачі вибирають менеджера паролів:

"Радимо надавати перевагу програмам відомих розробників (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass тощо). У будь-якому разі перед встановленням перевіряйте репутацію продукту, знайомтеся з відгуками з точки зору безпеки. Пошукайте, чи не було повідомлень про виявлені вразливості", - наголошують у Службі.

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