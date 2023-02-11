Держструктури повинні працювати прозоро і підзвітно, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів наради з представниками сектору оборони та правоохоронних органів, щоб "посилити державні інституції" країни
Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.
"Удень я провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів.
Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність", - розповів він.
За словами президента, на нараді йшлося про питання кадрової політики, взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.
"Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання", - сказав Зеленський.
Він також додав, що Україна продовжить модернізацію інституцій та процесів, бо держструктури повинні працювати прозоро і підзвітно.
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