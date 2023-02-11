Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Удень я провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів.

Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність", - розповів він.

За словами президента, на нараді йшлося про питання кадрової політики, взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

"Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжить модернізацію інституцій та процесів, бо держструктури повинні працювати прозоро і підзвітно.