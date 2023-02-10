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Заступники голови МВС написали заяви про звільнення, - ЗМІ

10 лютого, 2023 п'ятниця
16:58
Україна МВС

П'ять заступників очільника Міністерства внутрішніх справ України у п'ятницю, 10 лютого, написали заяви про відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби МВС.

Зазначають, що у відставку подали п'ять заступників міністра: Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.

Речниця міністра МВС Мар'яна Рева зазначила, що звільнення заступників - це усталена та законна процедура. Вона прописана в дев'ятій статті закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

"Якоїсь новини у цьому немає. Чи буде хтось перепризначений - побачимо", - наголосила Рева.

  • 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 14 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Згодом  уряд призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 лютого вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.
  • 7 лютого Верховна Рада України підтримала призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.
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2023, п'ятниця
10 лютого
17:58
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