Заступники голови МВС написали заяви про звільнення, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби МВС.

Зазначають, що у відставку подали п'ять заступників міністра: Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.

Речниця міністра МВС Мар'яна Рева зазначила, що звільнення заступників - це усталена та законна процедура. Вона прописана в дев'ятій статті закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

"Якоїсь новини у цьому немає. Чи буде хтось перепризначений - побачимо", - наголосила Рева.