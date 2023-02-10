Заступники голови МВС написали заяви про звільнення, - ЗМІ
П'ять заступників очільника Міністерства внутрішніх справ України у п'ятницю, 10 лютого, написали заяви про відставку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби МВС.
Зазначають, що у відставку подали п'ять заступників міністра: Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.
Речниця міністра МВС Мар'яна Рева зазначила, що звільнення заступників - це усталена та законна процедура. Вона прописана в дев'ятій статті закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
"Якоїсь новини у цьому немає. Чи буде хтось перепризначений - побачимо", - наголосила Рева.
- 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 14 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Згодом уряд призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ.
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