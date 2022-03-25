Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням
"Десь у людному місці в Польщі". Екскомандувач НАТО в Європі вважає, що Путін здатен застосувати ядерну зброю проти країни Альянсу
Кларк також сумнівається, що Росія застосує хімічну зброю в Україні
Про це Веслі Кларк заявив у ефірі CNN, - інформує Еспресо.TV.
"Якщо він (Путін - Ред.) хоче стримати НАТО, зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - сказав Веслі Кларк.
Генерал також розповів, що Росія давно змоделювала ситуацію програшу, оскільки НАТО підтримує її противників. Саме в такому випадку розглядається варіант застосування тактичну ядерну зброю.
Кларк заявив, що сумнівається у тому, що Росія здатна застосувати хімічну зброю в Україні.
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