Про це Веслі Кларк заявив у ефірі CNN, - інформує Еспресо.TV.



"Якщо він (Путін -) хоче стримати НАТО, зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - сказав Веслі Кларк.Генерал також розповів, що Росія давно змоделювала ситуацію програшу, оскільки НАТО підтримує її противників. Саме в такому випадку розглядається варіант застосування тактичну ядерну зброю.Кларк заявив, що сумнівається у тому, що Росія здатна застосувати хімічну зброю в Україні.