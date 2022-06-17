Десантники ЗСУ спалили Стугною дві ворожі БМП

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Вони мужні. Вони відважні. Бо воюють і стоять за свою землю, за Україну! Окупантам на нашій землі – лише полон або смерть!

– розповіли у міністерстві про десантників. - Концентрація, влучний постріл зі "Стугни-П", ще один, майстерна робота наших захисників!"

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