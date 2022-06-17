"Барселона" знайшла альтернативу Зінченку
Десантники ЗСУ спалили Стугною дві ворожі БМП
Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують нищити окупантів
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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