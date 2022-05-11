Дешевше, ніж у Газпрому. Болгарія домовилась про постачання газу зі США
Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня після того, як російський Газпром припинив постачання газу
Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, повідомляє Bulgarian News Agency
Прем'єр-міністр Петков зазначив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.
"Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу до Болгарії будуть здійснюватися за цінами, нижчими за ціни Газпрому, починаючи з червня", - зазначив він.
- Зазначимо, що Болгарія намагається забезпечити поставки природного газу після того, як російський Газпром припинив поставки через відмову Софії платити в рублях.
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