Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, повідомляє Bulgarian News Agency

Прем'єр-міністр Петков зазначив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

"Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу до Болгарії будуть здійснюватися за цінами, нижчими за ціни Газпрому, починаючи з червня", - зазначив він.

Зазначимо, що Болгарія намагається забезпечити поставки природного газу після того, як російський Газпром припинив поставки через відмову Софії платити в рублях.

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