Деснянський райсуд розглядатиме справу Аксьонова та Поклонської
Деснянський районний суд Києва розглядатиме справу про держзраду самоназваної влади окупованого Криму
Про це повідомляє Київський апеляційний суд.
Суд погодив підсудність обвинувального акту "голови республіки" Сергія Аксьонова й "прокурорки" Наталії Поклонської та п'ятьох інших високопосадовців окупованого Криму Деснянському райсуду Києва.
"5 січня 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про визначення підсудності обвинувального акту одному з районних судів міста Києва, на підставі ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо громадян А., К, громадянки П, громадян Д., А., М., Т., та З. задоволено, обвинувальний акт направлено до Деснянського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 29 грудня 2021 року СБУ завершила розслідування щодо Аксьонова й Поклонської, їм загрожує до 15 років ув'язнення.
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