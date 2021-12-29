СБУ завершила розслідування щодо Аксьонова й Поклонської: їм загрожує до 15 років ув'язнення
В Україні завершено розслідування щодо низки чиновників окупаційної влади Криму, зокрема проти "голови республіки" Сергія Аксьонова й "прокурорки" Наталії Поклонської
Про це повідомляє СБУ.
Так званих голову "республіки Крим" Сергія Аксьонова, голову "державної ради республіки Крим" Володимира Костянтинова, прокурорку "республіки Крим" Наталію Поклонську та ще п’ятьох високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюють у вчиненні злочинів за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111 (державна зрада); ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє РБК-Україна, до обвинувачених належать також:
- Віктор Мельниченко - ексначальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ;
- Сергій Абісов - ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України;
- Юрій Дойников - екс-голова Севастопольської міської ради;
- Петро Зима - екс-начальник УСБ України в м. Севастополь.
Обвинувальний акт щодо восьми фігурантів справи скерували до суду. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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