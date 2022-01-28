Детективи НАБУ на хабарі затримали народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних

Про це передає пресслужба НАБУ.



"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на гарячому, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.





У свою чергу, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що це нардеп-"слуга" Сергій Кузьміних.



За його словами, наразі телефон Кузьміних поза зоною досягнення.



"Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером у Житомирі, який надавав допомогу нашим військовим. Брат Сергія - Олег Кузьміних - відомий герой війни, один з учасників боїв у Донецькому аеропорті", - додав Бутусов.



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