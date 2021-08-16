Дев'ять евакуйованих Україною афганців попросили статус біженця
Дев'ять громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, попросили про статус біженця у країні
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП.
"Вночі рейсом із Кабулу прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Більшу частину становили громадяни Афганістану. Це ті громадяни, які потребували евакуації, та в співпраці з МЗС України потрапили на борт літака", - заявив він.
Серед вісьмох українців, які прибули, троє членів екіпажу. Всіх їх безперешкодно пропустили.
За словами Демченка, частина афганців мала посвідки на проживання в Україні, 9 евакуюваних подали заяву щодо надання статусу біженця. Частина вилетіла до різних міст світу.
"Ті, кому не було куди відлітати або направитися до рідних або мати можливість для проживання, пропущені на територію України, де їх передали співробітникам Міграційної служби", - заявив речник.
За його словами, представники ДМСУ будуть займатися ними щодо розміщення та перебування в Україні.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що український літак вивіз близько 80 людей із Афганістану, в якому території та владу захопив ісламістський рух "Талібан"
- Україна евакуювала з Кабулу 79 громадян: 8 українців та жителів ще шести країн.
- За даними МЗС України, в Афганістані перебувають приблизно 50 громадян України.
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