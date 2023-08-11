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Війна з Росією: хроніка
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Дев'ять із 10 кадрових військових РФ воюють в Україні під примусом, – воїн ССО Браво

11 серпня, 2023 п'ятниця
23:41
Війна з Росією

Більша частина кадрових російських військових, які воюють проти України, змушені робити це під примусом, а не через власні переконання

Про це зазначив воїн підрозділу інформаційно-психологічних операцій Сил спеціальних операцій України на позивний Браво.

"Дев'ять із десяти осіб рядового або сержантського складу збройних сил Росії (не включаючи приватних компаній чи залучених російських в'язнів), тобто саме кадрових військових – це люди, які прийшли під примусом. Один із них може бути ідейним, думати, що саме тут він знищить якісь так звані нацистські наративи", – сказав військовий у інтерв'ю, опублікованому на ютуб-каналі ССО. 

Щодо ролі підрозділів ІПСО у складі ССО у боротьбі проти росіян Браво зазначив, що їхнім завданням є зменшити спроможності ворога на полі бою. Тобто військові роблять усе, щоб змусити противника відійти від займаних позицій, здаватися в полон заради збереження свого життя, саботувати накази командування та повертатися на свою територію, щоб вирішувати соціально-побутові питання у себе вдома, а не на території нашої країни. 

"Але вони чомусь бояться свого диктатора більше, ніж злочинних наказів свого командування. І ми нівелюємо це, працюємо над цим", – додав він.

  • Як повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, в межах проєкту "Хочу жить" щомісяця фіксують близько 3000 звернень від росіян, які виявляють бажання здатися в полон Україні.
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