Щомісяця понад 3 тисячі російських військових хочуть здатися в український полон, — Юсов
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що кожного місяця понад 3 тисячі російських військових хочуть здатися в український полон в рамках "Хочу жити"
Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".
Юсов зазначив, що попри таку велику кількість заявок, звільнити військового з російської армії складно - тому рахунок тих, кого вдалося вивести, йде на сотні.
"Понад 3 тисячі заявок на місяць стабільно, звернень від військових, які кажуть, що хочуть скористатися проєктом "Хочу жити". Кожне так звернення — окрема індивідуальна спецоперація, це складніше в реалізації, тому рахунок йде на сотні тих, кого вивели", - пояснює він.
- У квітні проєкт "Хочу жить" отримав 3200 звернень від російських військових, які бажають здатись у полон.
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