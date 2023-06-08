Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".

Юсов зазначив, що попри таку велику кількість заявок, звільнити військового з російської армії складно - тому рахунок тих, кого вдалося вивести, йде на сотні.

"Понад 3 тисячі заявок на місяць стабільно, звернень від військових, які кажуть, що хочуть скористатися проєктом "Хочу жити". Кожне так звернення — окрема індивідуальна спецоперація, це складніше в реалізації, тому рахунок йде на сотні тих, кого вивели", - пояснює він.